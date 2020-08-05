大酒店（0045）中午公布中期業績，受新冠肺炎重大影響，集團業務經營表現及現金流面臨前所未見壓力，上半年虧損11.97億元，去年同期為盈利2.54億元，虧損當中包括物業重估赤字淨額3.65億元及減值撥備3.29億元。考慮到目前艱難環境及業績，為審慎起見，集團決定不派中期息。

大酒店期內收入13.34億元，按年少52.2%；利息、稅項、折舊及攤銷前盈利虧損9500萬元，去年同期為6.1億元收益。集團指，除非目前經營環境出現重大改變，否則預期今年內的利息、稅項、折舊及攤銷前盈利將持續錄得虧損。

集團又指，因上半年作出合計28億元的進一步貸款安排，集團仍然能保持較低的債務水平和穩健流動資金，截至6月底的淨對外債務與資產總值比率為16%，可用流動資金75億元，並已落實另一項8.1億元的流動資金安排。

受疫情對酒店業帶來的前所未有挑戰，大酒店於3月初已暫時關閉紐約、芝加哥、巴黎、東京、曼谷和馬尼拉的半島酒店，泰國鄉村俱樂部及鶉園高爾夫球會亦暫停開放，而東京半島酒店及高爾夫球會已於6月重新開放營業。

另外，自香港去年年中發生社會動盪，至今年爆發疫情期間，集團實施重大成本控制及削減措施，在多項物業暫時關閉之下，現時每月總經營成本相比2019年減少約34%。大酒店預計，即使業務狀況未能明顯好轉，現時的財務資源亦足以應付未來至少18個月的資金需求。

大酒店半日報6.36元，升0.63%。

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