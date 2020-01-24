恒指半日升141點 中石油藍籌最強 中芯漲逾4%
文章日期：2020年8月5日 12:10
內地股市半日倒升，刺激港股升幅擴大，最多漲逾200點，高見25150點，重返20天線水平。恒指半日升141點或0.57%，報25088點，成交金額671億元；國指升51點或0.5%，報10255點。
騰訊（0700）成升市火車頭，半日升1.73%，收報559.5元，貢獻恒指52點；其次為港交所（0388），漲2.44%，收報386元，推高大市33點。
恒生科技指數收報7528點，升1.24%，當中以比亞迪電子（0285）表現最好，收報31.8元，升8.9%，創上市新高。ATMX普遍向上，阿里巴巴（9988）收報254.8元，升0.39%；小米（1810）收報15.54元，升0.26%；美團（3690）收報218元，無升跌。
藍籌股中以中石油（0857）表現最佳，半日升3%，收報2.75元；九龍倉置業（1997）繼續跑輸，跌1.19%，收報29元，是跌幅最大的藍籌。
中國加快半導體國產替代步伐，利好晶片股。中芯國際（0981）收報31.8元，升4.26%；華虹半導體（1347）收報36.6元，升3.98%；太睿國際控股（1010）收報1.65元，升0.61%。
中國汽車工業協會表示，7月汽車銷售料按年增加14.9%至208萬輛。車股向上，吉利（0175）收報17.16元，升1.78%；比亞迪股份（1211）收報79元，升1.41%；廣汽集團（2238）收報7.85元，升1.55%；東風（0489）收報5.79元，升0.87%；長城汽車（2333）收報7.93元，升3.26%；北京汽車（1958）收報3.86元，升0.78%。
金價創新高，金礦股強勢。紫金礦業（2899）收報4.93元，升3.79%；招金礦業（1818）收報9.7元，升2.65%；山東黃金（1787）收報24.5元，升3.16%；價值黃金（3081）創上市新高，高見48.38元，收報48.2元，升1.64%；SPDR金ETF（2840）同樣破頂，高見1469.5元，收報1465元，升1.74%。
多間公司今日放榜，長江基建（1038）績前偏軟，收報40.7元，跌0.85%；電能（0006）跌0.46%，收報43.35元；香港電訊（6823）報11.58元，升0.52%；大酒店（0045）報6.36元，升0.63%；IGG（0799）報7.63元，升0.26%。
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