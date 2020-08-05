國務院推集成電路產業和軟件產業政策 中芯升4%
文章日期：2020年8月5日 11:57
國務院昨公佈促進集成電路產業和軟件產業政策，28納米以下企業免稅十年，半導體股向上。
根據新政策，集成電路線寬小於28納米且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目，第一年至第十年免徵企業所得稅。
集成電路設計、裝備、材料、封裝、測試企業和軟件企業，自獲利年度起，第一年至第二年免徵企業所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅。
集成電路設計企業和軟件企業，自獲利年度起，第一年至第五年免徵企業所得稅，接續年度減按10%的稅率徵收企業所得稅。
半導體相關股向上，中芯國際（0981）現報31.8元，升4.26%；華虹半導體（1347）現報36.6元，升3.98%；ASM PACIFIC（0522）現報92.05元，跌0.43%；SOLOMON SYSTECH（2878）現報0.242元，升8.52%；上海復旦（1385）創上市新高，見17.58元，現報17.54元，升16.78%。
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