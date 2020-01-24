財新7月服務業PMI下跌 遜預期
文章日期：2020年8月5日 10:08
財新中國7月份服務業經營活動指數下跌，由上月的58.4跌至54.1，差過預期的58。數字拖累7月份綜合產出指數亦下跌，由55.7跌至54.5。顯示疫情后服務業擴張速度雖有所放緩，但快速恢復的趨勢未發生變化。另外，走勢與統計局PMI一致。
企業普遍反映，隨著經濟持續從疫情中恢復，市況得到改善。受外需拖累影響，服務業新出口訂單指數重回收縮區間。不過，在製造業訂單繼續上升的支撐下，綜合新訂單指數錄得2011年初以來最高，綜合新出口訂單總量降幅收窄。
服務業就業指數連續六個月處於收縮區間，但降幅為半年來最低。部分受訪企業表示，部分員工離職後未填補空缺，另外一些企業則反映單位旨在提升效率，控製成本也是用工下降的因素。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月製造業和服務業同步恢復趨勢未變，製造業的恢復更為穩健。外需與就業卻仍不樂觀，海外疫情的反復令出口繼續承壓。就業問題仍是重中之重，「需求擴張、生產擴張、就業收縮」的組合已經連續數月出現。就業的持續改善需要企業有更長時間和更強的信心度。
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