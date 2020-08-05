美股繼續上升，港股跟隨做好。恒指今早高開82點或0.34%，報25029點，成交金額28億元；國指今早高開22點或0.23%，報10226點。

ATMX個別走，騰訊（0700）續揚兼領漲大市，開市升1.36%，報557.5元，貢獻恒指41點。阿里巴巴（9988）報255.8元，升0.79%；小米（1810）報15.6元，升0.65%。昨日破頂的美團（3690）今早回吐，開報215元，跌1.38%。阿里健康（0241）折讓8%配股籌100億元，開報21元，跌3.67%。中芯（0981）高開6.9%，開報32.6元，

內需股受捧，藍籌股中以蒙牛（2319）表現最好，開市升1.66%，報36.75元；旺旺（0151）報5.78元，升1.05%。九龍倉置業（1997）開市跌1.87%，報28.8元，是跌幅最大的藍籌。

多間內房昨日發表營運數據，恒大（3333）7月銷售額增長40.4%，開報22.1元，升0.45%；合景泰富（1813）報13.98元，升1.01%；融信中國（3301）開報6.96元，升0.7%。

多間公司今日放榜，長江基建（1038）開報40.95元，跌0.24%；大酒店（0045）開報6.32元，無升跌；香港電訊（6823）開報11.58元，升0.52%；IGG（0799）開報7.7元，升1.18%；電能實業（0006）報43.95元，升0.92%；

I.T（0999）發盈警，料首季至少蝕1億元，開報1元，無升跌。同樣發盈警的縱橫遊（8069），平開1.32元。

長江生命（0775）受疫情拖累保健業務，中期少賺近半至8744萬，開報0.97元，跌5.83%。