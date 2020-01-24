港股ADR升33點 長建、電能等公布業績 留意金股
文章日期：2020年8月5日 09:02
美股向上，港股ADR升33點或0.13%，報24979點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.32%，折合報551.73元；匯控（0005）升0.92%，折合報33.96元；建行（0939）跌0.36%，折合報5.81元。
美期跌0.1%，日股現跌0.67%，韓股現升0.54%，澳股現跌1.07%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括長江基建（1038）、大酒店（0045）、香港電訊（6823）、IGG（00799）、電能實業（0006）、TOM集團（2383）。明日有長實（1113）及長和（0001）。
阿里健康（0241）折讓8%配股籌100億元，下限定價但增新股數量。
黎巴嫩貝魯特港發生巨大爆炸，刺激油價升至近兩周高位，金價首次升穿2000美元，再創歷史新高。留意油股、金股。
I.T（0999）發盈警，料首季至少蝕1億元，港澳銷售跌近五成。
縱橫遊（8069）發盈警，首季虧損擴大91%。
長江生命（0775）受疫情拖累保健業務，中期少賺近半至8744萬。
恒大（3333）7月銷售額增長40.4%、合景泰富（1813）升37%，融信中國（331）跌5%、花樣年（1777）升30%、正榮地產（6158）升34.6%。
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