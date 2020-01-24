眾議院議長佩洛西和美國財長姆努欽周二進入疫情紓困措施的新一輪談判，市場評估刺激法案的前景，美股向上。道指高開0.21點，高位曾升168點，低位曾跌66點。收市後財長梅努欽稱目標是在周末前與民主黨就新一輪刺激計劃達成協議。美期現跌0.1%。

黎巴嫩貝魯特港發生巨大爆炸，油價升至近兩周高位，亦刺激金價再創歷史新高，並首次升穿2000美元水平，現貨金曾高見2,031.14美元。當局稱，此次爆炸是由港口的爆炸性材料造成，未透露是事故還是襲擊。美國總統特朗普表示， 美國軍方 認為這可能是一宗炸彈襲擊事件。

中美計劃8月15日前後舉行高級別會談，評估第一階段貿易協議遵守情況，離岸人民幣一度升值30點子見6.9716，創下逾兩周新高。

道瓊斯工業平均指數收市升164點，或升0.62%。標準普爾500指數收市升11點，或升0.36%。納斯達克綜合指數收市升38點，或升0.35%。

陶氏升3.07%，報41.32美元(下同)，是道指升幅最大的藍籌，而微軟跌1.5%，報213.29元，是道指跌幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報438.66元，升0.67%，谷歌母公司Alphabet收市報1473.3元，跌0.64%，亞馬遜收市報3138.83元，升0.87%，Facebook收市報249.83元，跌0.85%。

德國DAX指數收市跌0.36%，報12600.87點；法國CAC 40指數收市升0.28%，報4889.52點；英國富時100指數收市升0.05%，報6036點。

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