恒指昨升488點，收報24,946點，成交額1460億元。中港股市再度個別發展，但今次角色調換，內地A股周一火熱後轉冷，港股則止住頹勢反彈。中資金融為首的舊經濟股低位回升，拉動恒指國指反彈，但科網、新經濟股炒火熱，舊經濟股不易持續資金流入，恒指國指難維持升勢，相反內地A股整固後，強勢向上機會更高更可取。

人行部署下半年重點工作提到，要綜合運用多種貨幣政策工具，引導M2和社會融資規模增速明顯高於去年，促進普惠型小微企業貸款、製造業中長期貸款大幅增長，推動企業融資成本明顯下降，與此同時亦提到推動防範化解重大金融風險，意味貨幣政策不會更積極寬鬆，但也不會明顯收緊，會精準導向支持穩企業保就業政策。

貨幣政策逐步恢復到平衡的位置，顯示內地經濟企穩，系統風險的減退，紓緩市場對大規模爆發信用風險的憂慮；擴張財政政策支持經濟發展，減輕企業的壓力，有助推動信貸需求，金融業走出谷底。雖然內銀、內險股高位調整後，仍處於偏低水平的估值有利反彈，但行業缺乏亮點動力支撐行業上漲，行業股份表現出現兩極化強弱分野。

內銀股招行（3968）昨升逾4%最強，內險則以中壽（2628）、新華保險（1336）升逾4%表現較佳，三者持續跑贏同業。今年上半年新華保險、中壽實現保費收入增長31%、13%，增速為大型內險中最快兩者，基本面支持股價表現。不過，中壽、新華保險的股價呈三角形整固形態，仍有待突破，短線分別於19.5元、33.5元料有阻力。

疫情持續 友邦料維持區間上落

至於友邦（1299），昨天亦升逾4%，不遜於內險股。友邦亦受惠於內地保險市場回暖，香港的疫情惡化，亞太區多國的防疫禁令、管控措施高度戒備，打擊公司業務復蘇進度，即使現價反映不明朗因素，但除非疫情有改善，否則股價料維持區間上落。

內地A股回升受阻，滬深300逼近4850點遇到阻力，創業板指觸及高位回吐，尚未能走出近一個月框框，但明顯好過港股的形勢不變。以恒生AH股溢價指數為例，指數於7月上旬小型調整後有重拾升軌迹象，A股相對H股溢價再度擴大，只是後市向好趨勢未變，A股繼續領漲跑贏機會。

A股相對H股溢價擴大

要捕捉A股升浪，除了分段吸納追蹤滬深300指數的ETF──華夏滬深三百（3188），進取可以待指數向上突破，確認展開新一輪升浪，追入同樣追蹤滬深300、具倍數槓桿的ETF，如上月底才上市、提供每日兩倍槓桿的XL二南方滬深三（7233）。

劉思明

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