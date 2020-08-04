立法會參選者12人一併被DQ，理由包括曾要求外國制裁香港、曾反對《國安法》等，此等行為被判為不擁護《基本法》。上述行為大多發生在《國安法》生效之前，儘管參選人及後「覺今是而昨非」，依然可用作理由以DQ，然則《國安法》會否追溯，至今似乎未令人安心。在此原則可見，一旦與中央利益有衝突即墮法網，市場在此又能如何自處？

林鄭於6月下旬曾表示，據了解《國安法》不設追溯期；然而今日選舉主任的判斷，卻用上《國安法》生效前的言論與《國安法》自身作基礎。

以公民黨鄭達鴻為例，選舉主任是引用鄭達鴻6月30日的言論作基礎，內容是他爭取歐盟提供救生艇政策，質疑是反對一國兩制方針與反對香港履行責任、維護國家安全。其一是言論是在7月1日《國安法》生效前出現；其二是爭取救生艇政策，大體是關於香港人（主要是BNO持有人）可移居到歐盟國家。然而爭取將一批香港人送走，又如何與國家安全相牴觸？年來一直有大陸居民移民到歐洲，其行為又可否視為顛覆國家？何況同期左派宣傳機器《港人講地》，更在社交媒體發圖表示歡迎將「暴徒」送到英國，如是者所謂救生艇政策理應與此說法契合，反而視為維護國安或更貼切，為何選舉主任仍付之DQ，為何仍視之為反對香港維護國安？

在此氣氛籠罩，只能靠感受去臆測紅線，一旦得罪中國政府便無好處，而追溯期亦若有若無，又何來令市場信服？過往沽空機構頻頻狙擊中資機構，如2012年香櫞狙擊恒大（3333），反被證監提訴指資料虛假誤導，最多不過罰款與停賽5年，日後同類行為會否被視為影響國家安全，儘管資料真確，一旦涉及的企業有國家手影，沽空狙擊報告又是否容許出現？過往沽空機構的戰績，又會否被翻舊帳？至於批評中國經濟的分析報告等，亦陷入困境。

但凡與中國政府有衝突都可能觸犯法例，原則與普通法、與健康的投資市場似乎有出入，當中如何說得通，至今仍未見有官員或議員清晰解答。

賈文清

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