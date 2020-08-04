長江生命科技（0775）公佈6月底止中期業績，期內受到新冠肺炎疫情影響，影響保健業務經營所在的美國、加拿大及澳洲等運作，生產近乎停頓，產量大幅下降，因此股東應佔溢利按年下跌48.94%至8744.1萬元，不派中期息。

該集團表示，包括美國Vitaquest、加拿大SantéNaturelle及澳洲Lipa Pharmaceuticals三家公司溢利按年下跌29%。當中Vitaquest因為生產總部設於疫情重災區之一的新澤西州，員工受居家令影響未能外出，產量驟降，並於4月份錄得經營虧損。到6月初「居家令」撤銷，運作正逐步回復正常。SantéNaturelle方面，消費需求因為零售店舖關閉而銳減，隨著魁北克省之經濟活動於六月中旬重啟，服務恢復運作，生產線亦隨之重開，銷售可望改善。Lipa受疫情影響，完成訂單之能力隨之削弱，並面對物料價格及貨運成本上升，影響邊際利潤。其按政府預防指引，加強防疫措施，並正逐步增產至接近正常水平。

雖然保健業務受影響，但是農業相關業務的溢利則按年增長4%。澳洲的山火在2月逐漸減退，舒緩農業的嚴峻情況，惠及植物保護產品及營養劑之銷售。去年完成收購佔地520公頃的Wilga Road Vineyard，則為旗下葡萄園資產組合帶來額外收益。

在癌症疫苗研發業務方面，旗下Polynoma正研發治療黑色素瘤的專有多價疫苗Seviprotimut-L，獲美國食品及藥物管理局快速通道資格認定，作為第IIB/IIC 期之黑色素瘤患者手術後之輔助性療法。同時，其正展開針對其他癌症之疫苗研究。加拿大附屬公司WEX Pharmaceuticals Inc.正研發以河豚毒素為基礎的鎮痛藥物 Halneuron，獲加拿大衞生部批准進行第三階段臨床試驗。該集團表示，將積極審視及調配適當資源，致力支持科研項目。

期內集團手持存款約5.96億元，另持有庫務投資約1320萬元，錄得銀行利息收入80萬元。負債淨額對總資本淨額比率約53.6%。流動負債淨值由5.29億元，增至11.16億元。

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