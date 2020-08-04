盈科大衍地產（0432）公布6月底止中期業績，期內雖然收入及毛利錄得大幅增長，但一般及行政開支和融資成本增加，加上日本酒店業務虧損，致股東應佔虧損按年增加62.18%至2.53億元，不派息。

期內盈大受惠於日本二世古花園柏悅居已完成大部份驗收及交付工作，並錄得日本物業發展收入約13.29億元，獲利6500萬元，帶動集團整體收入按年大增6.74倍，達到16.02億元。整體毛利則按年增長57.38%至2.77億元。集團去年底推出泰國攀牙省發售首批別墅，截至今天有27%的單位已售出或預留，但是部份的工程進度及銷售和市務活動受到新冠肺炎疫情影響，稅前虧損約800萬元。香港己連拿利3至6號項目發展為商業或住宅用途，則仍有待政府批准。

至於印尼雅加達甲級辦公大樓Pacific Century Place有86%寫字樓樓面已獲預留或承租，物業總租金收入約1.18億元，按年增加24.21%；稅前盈利達4900萬元，按年跌7.55%。日本二世古花園柏悦酒店期內錄得收入約4500萬元，但是入住率自2月起一直處於較低水平，管理層更於4月份決定關閉部份餐飲及娛樂服務，錄得稅前虧損1.52億元。當地四季康樂活動業務錄得收入約7100萬元，按年跌10.13%，稅前盈利只有500萬元，按年時減75%。香港物業管理及設施管理業務則錄得收入1500萬元，與去年持平，稅前獲利500萬元。

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