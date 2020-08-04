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合景泰富7月銷售額升37% 融信中國跌5% 花樣年升30%

文章日期：2020年8月4日 17:12

內房銷售持續反彈，合景泰富（1813）七月合約銷售額為92.3億元人民幣（下同），較2019年七月 的67.11億元按年升37.5%。首七個月的累計合約銷售額為459.94億元，較去年同期427.5億元增7.6%。

融信中國（3301）七月合約銷售額約為121.44億元，較2019年七月的128.87億元按年跌5.8%。首七個月總合約銷售額約725.02億元，較2019年首七個月的695.65億元按年升4.2%。

花樣年（1777）七月份合約銷售額為約48.03億元，較2019年七月的36.7億元按年升30.9%。首七個月已累積的合約銷售額為約223.09億元，較2019年首七個月的168.4億元增33%。

正榮地產（6158）七月份合約銷售金額約為136億元人民幣(下同)，較2019年七月的101.01億元升34.6%。首七個月累計合約銷售金額約為695.92億元，較2019年首七個月687.08億元升1.3%。

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