胡潤：螞蟻、字節跳動、滴滴穩居全球前三大獨角獸
文章日期：2020年8月4日 16:35
胡潤研究院發布全球「獨角獸」榜，即統計全球價值10億美元（約78億港元）的非上市公司。報告顯示，截至今年3月31日，前3大「獨角獸」較去年無改變。全球最大「獨角獸」仍為螞蟻集團，估值為1萬億人民幣，其次為字節跳動，估值5600億元人民幣。排名第三的為內地召車平台滴滴出行，估值3700億元人民幣。
統計顯示，全球五大「獨角獸」企業中，前4名均來自中國。排名第4的為平保（2318）旗下金融科技平台陸金所。位居前十的美國「獨角獸」，則包括Elon Musk創辦的太空探索公司SpaceX、移動支付平台Stripe，以及旅行民宿平台Airbnb。
今年首次進入全球「十大」的，有快手、菜鳥網絡及美國大數據分析公司Palantir。而跌出「十大」的，則包括電子煙公司JUUL Labs、共享空間公司WeWork。
根據統計，全球現時有586家「獨角獸」企業，總價值12.9萬億元人民幣，公司平均成立年數為9年。按國家及地區分，美國現時有233家，今年新增30家；中國則有227家，今年新增21家。歐洲僅有58家，英國則有24家。
去年榜單則顯示，中國有206家「獨角獸」，美國當時僅有203家。
其他報道
港股漲488點 25000點得而復失 美團破頂 匯控恒生倒升
【有片：金匯測市王】美匯曙光初現 歐元烏雲蓋頂 點樣部署最好？