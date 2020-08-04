胡潤研究院發布全球「獨角獸」榜，即統計全球價值10億美元（約78億港元）的非上市公司。報告顯示，截至今年3月31日，前3大「獨角獸」較去年無改變。全球最大「獨角獸」仍為螞蟻集團，估值為1萬億人民幣，其次為字節跳動，估值5600億元人民幣。排名第三的為內地召車平台滴滴出行，估值3700億元人民幣。

統計顯示，全球五大「獨角獸」企業中，前4名均來自中國。排名第4的為平保（2318）旗下金融科技平台陸金所。位居前十的美國「獨角獸」，則包括Elon Musk創辦的太空探索公司SpaceX、移動支付平台Stripe，以及旅行民宿平台Airbnb。

今年首次進入全球「十大」的，有快手、菜鳥網絡及美國大數據分析公司Palantir。而跌出「十大」的，則包括電子煙公司JUUL Labs、共享空間公司WeWork。

根據統計，全球現時有586家「獨角獸」企業，總價值12.9萬億元人民幣，公司平均成立年數為9年。按國家及地區分，美國現時有233家，今年新增30家；中國則有227家，今年新增21家。歐洲僅有58家，英國則有24家。

去年榜單則顯示，中國有206家「獨角獸」，美國當時僅有203家。

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