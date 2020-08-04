太古地產（1972）（下稱太地）與華僑銀行簽署一筆10億港元五年期綠色貸款，貸款所得資金將用於資助公司正在發展的綠色建築項目，讓太古地產得以採用環保技術以節約能源、減少用水和廢物等。獲此貸款計劃資助的項目之一，是位於太古坊的全新甲級辦公樓太古坊二座，該辦公樓將於2022年落成。大樓設計融入眾多綠色元素，已獲得WELL建築認證、綠建環評(BEAM Plus)及能源與環境設計先鋒評級(LEED)三項鉑金級預認證。

太地行政總裁白德利表示，不論是綠色債券，還是與可持續發展表現掛鉤貸款，太地一直在融資的領域上，為業界奠定新標準。華僑銀行東北亞洲區域總經理陳永明說，隨著客戶對可持續金融的興趣日益增長，在他們邁向目標到2025年建立250億新元的可持續金融投資組合的進程中，香港將繼續是華僑銀行的重要市場。

此前，太地於2018年首次發行綠色債券，另在2019年成為香港首家根據按年環境、社會和管治表現指標訂立與可持續發展表現掛鉤貸款的企業。

其他報道

恒大7月合約銷售金額增約24%

理柏：年初至今強積金回報負轉正 平均升1.43%

港股漲488點 25000點得而復失 美團破頂 匯控恒生倒升

【有片：埋身擊】趁美元反彈 低吸商品貨幣

【有片：金匯測市王】美匯曙光初現 歐元烏雲蓋頂 點樣部署最好？

稻香全線分店延長停業 直至另行通知

花旗調查：樓市氣氛好轉 置業意欲回升

傳華為向台企聯發科採購1.2億顆晶片

滬指三連揚 收升0.11%

恒指突抽高500點 九置大升逾7%

美國政府擬從TikTok收購交易中分杯羹 《環時》斥「明搶」

信義玻璃: 擬自增上游原料供應 疫情拖低浮法玻璃價格

【有片：選股王】次季玻璃售價反彈 利好信義玻璃下半年業績