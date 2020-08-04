理柏公布最新強積金數據，由年初至今，414隻強積金基金平均回報率由負轉正，升1.43%。以今年5月底強積金總淨資產值9,275億元，及436.5萬計劃成員計算，人均賺3038元。若單計7月份，強積金基金平均回報率升3.85%。

理柏數據顯示，由今年初至7月底止，大中華股票基金升幅最大，平均回報上升11.39%，其次為南韓股票升8.25%，香港股票下跌2.81%，歐洲股票更大跌10.25%。以個別股票基金而言，以萬全的美國股票基金及「安聯東方太平洋基金A」平均升幅最大，分別升24.12%及21.18%，其次為「我的中國股票基金」及萬全的大中華股票基金，分別上升20.78%及20.43%；香港股票基金普遍跌幅大，當中「東亞香港追蹤指數基金」、「宏利MPF恒指基金」及「富達香港盈富基金」均跌逾11%。

若單計7月份，除了日本股票基金，整體股票、債券及貨幣基金等均錄正回報，其中亞太區（除日本）股票及大中華股票基金升幅最大，平均回報上升8.8%及8.79%，港股基金亦升4.29%；環球債券及亞太區當地貨幣債券分別上升2.25%及1.76%；港元貨幣市場微升0.05%。日本股票表現最差，月內平均回報跌1.16%。

若以個別股票基金而言，月內以「安聯亞洲基金A」升幅最大，平均回報升12.23%；其後依次為交銀及安聯旗下的大中華股票基金，分別上升11.56%及11.43%；當中僅得2隻基金見紅，分別是宏利及東亞的日本股票基金，下跌3.27%及1.66%。

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