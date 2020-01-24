港股漲488點 25000點得而復失 美團破頂 匯控恒生倒升

港股午後一度抽高，日中最多升逾600點，重返25000點大關，高見25062點，惟之後升幅收窄，25000點得而復失，收市升488點或2%，報24946點，成交金額1459億元，較上日增加11.9%；國指升170點或1.7%，報10203點。

友邦（1299）領升大市，漲4.11%，收報72.2元，貢獻恒指100點；其次為騰訊（0700）升2.04%，收報550元，推高大市61點。傳螞蟻集團計劃以A+H方式上市，港交所（0388）收報376.8元，升1.51%。

恒生科技指數收報7436點，升1.98%。ATMX全線走高，美團（3690）一度高見221.6元破頂，收報218元，升8.67%；阿里巴巴（9988）收報253.8元，升3.34%；小米（1810）收報15.5元，升3.2%。

匯控（0005）午後倒升，埋單漲0.75%，收報33.65元；昨日放榜的恒生（0011）午後亦回勇，收市升0.51%，收報119元。

藍籌股中以九龍倉置業（1997）表現最好，收升7.51%，收報29.35元；手機設備股偏軟，舜宇（2382）跌1.02%，收報146元，是跌幅最大的藍籌；瑞聲（2018）無升跌，收報62元。

港燈（2638）中午放榜，中期純利升14.4%，中期每股分派持平0.1594元，收市報8.05元，升0.63%。昨日公布業績的中電（0002）收報74元，逆市跌0.13%。

利福（1212）中期轉蝕2.27億元，罕有不派中期息，績後股價收升2.57%，收報6.39元。

理文造紙（2314）中午公布，中期純利跌16.6%，收報4.84元，升0.63%；另理文化工（0746）中期純利跌61.1%，收報2.89元，跌1.03%。

稻香（0573）全線分店延長停業，直至另行通知，收報0.89元，無升跌。

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