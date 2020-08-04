在新冠肺炎疫情再次爆發下，花旗銀行公布今年第二季市民置業意向，發現超過1成受訪者認為現時屬良好置業時機的，比例為近9年以來最高，更有近3成人認為樓價會上升，預期疫情對樓價只有最多5%的打擊。

調查顯示，53%受訪者認為現時是差/極差的置業時機，亦有52%受訪者表示現時對置業非常不感興趣/頗不感興趣，數據均與上季相約；而亦有近五分之一人受訪者表示有興趣置業，比上季微升，反映置業意欲向正面發展。

樓價預期方面，受訪者預期第二季疫情對樓價打擊最多只有5%，反映疫情對大眾樓市看法的影響有所減輕；受訪者對樓價走勢看法平均，33%受訪者預期樓價將在未來12個月下跌，比例較上季下跌24個百分點，相反，認為樓價會上升的受訪者佔33%，比上季升一倍。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，市民在第二季開始重拾置業信心，整體樓市氣氛好轉，預期樓價上升的受訪者倍增，樓市發展逐漸回復正常，建議有意置業的市民全面評估個人的財務狀況，選擇最能切合個人所需的按揭計劃。

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