信義玻璃（0868）行政總裁董清世表示，集團的業務未受中美貿易戰影響，並因應產能擴充，正尋求在上游方面提升自行供應原料的比例，例如在中國生產方面，令今年自己供應砂的比例提高至10%，到下年度提高至40%至50%。就算在這方面的選廠投資增加，自己供應砂的比例至50%，佔集團的固定資產比例只約1%而已。財務總監劉錫源補充，上半年集團的資本開支為14億元，全年目標是25億元，就算集團每年擴產，負債比率略升至30%，負債比率仍屬健康及低水平。

在市場發展方面，董清世稱，受新冠肺炎疫情影響，佔收入逾46%比重的浮法玻璃業務，曾面對價格下跌，到5、6月份時隨內地疫情好轉而從谷底反彈，全行業的價錢在上半年拉勻跌5至6%。現時市場對玻璃的需求視乎建築復工進度而定，料未來供求緊張能令售價上升，並對下半年浮法玻璃市場展望樂觀。隨著廣西及張家港工業園提產於第3、4季投產，料產量會有較大幅上升，到今年底產能達635萬噸。建築及Low-E玻璃則只跌價1%至2%而已。

董清世又指出，中美貿易關係緊張，對業務未有太大影響，汽車玻璃出口最大市場之一仍是美國市場，在當地業務在面對充分競爭，加上供應產品是依市場需求而閞發下，業務沒有受太大影響。旗下馬來西亞工業園面向的市場不限於北美，亦與中國及德國需求有關。執行董事李聖根補充，由於集團供應產品型號及品種齊全，因此在北美地區生意持續上升，料疫情常態化下，訂單仍會上升。

在開發產品方面，董清世稱，由於生產線較多，因此集團可以將生產線分工供應不同厚度及顏色的特種浮法玻璃，亦可配合汽車市場國際化及北美的浮法玻璃的需求，即使面對貿易壁壘，供應鏈得以保持穩健。但是集團現時沒有因應特種浮法玻璃的銷售及毛利作拆分。在新能源汽車市場方面，集團供應的產品佔比只佔業務的單位數比重。

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