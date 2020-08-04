港股向好，恒指高開逾200點後高位爭持，半日收報24659點，升201點或0.83%；國指升1.23%。大市半日成交706億元。

科技指數中午升1%，但個別表現突出，憧憬美團（3690）、阿里巴巴（09988）染藍，股價炒高6%及3%。騰訊（0700）僅升1%。中資金融股做好，平保（2318）、招行（3968）建行（0939）升2%、3%。醫藥股、新能源車、光伏股等亦受追捧，復星醫藥（2196）比亞迪股份（1211）升4%、5%。信義光能（0968）急升9%。教育、家品、金屬股等表現強勁。不過，電子部件半導體、建材等有回吐。

信義光能（0968）今年上半年純利大增近五成，刺激股價今早急升逾12%，創9.42元新高回順，半日收報9.09元，仍升8.60%。強勁的業績表現料於下半年延續，惟股價升勢過急，宜待回吐吸納。

母公司信義玻璃（0868）上半年純利大減三成半，符合早前盈利預告，部分受到去年有一次性收入影響。上半年收入跌4%，毛利跌約一成，EBITDA減少兩成多，不過，隨着疫情緩和，第二季新建築完工率逐步回升，玻璃售價反彈，復蘇步伐持續，有利下半年業績表現。股價方面，信義玻璃今早進一步試頂，短線料向2018年高位約12.5、13元進發，入市可以將止蝕位放在10天線，現時約11.3元。

劉思明

投資版副主編