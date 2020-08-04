經營崇光百貨（Sogo)的利福國際（1212）中期盈轉虧，中期蝕2.269億元，較盈警預告的2.8億元減少，去年中期則錄得溢利12.86億元。集團中期每股虧損0.151元，2019中期每股盈利為0.856元。利福亦首度不派中期息，2019年中期派息每股0.3元。集團2019財年亦無派末期息。

虧損主要原因分兩項，當中利福上半年收入按年大跌55.2%，僅9.42億元，主要因門店的顧客人流大幅減少，從自營、銷售後訂單及特許專櫃銷售產生的總銷售所得款項減少53.5%至26.345億元。集團毛利率則按年升0.7個百分點至74.7%，是由於特許專櫃佣金的跌幅稍少於自營銷售額的跌幅。

同時，利福中期的金融投資錄得按市值計價公平值虧損4.607億元，以及投資物業錄得公平值虧損 1.797億元。

若單計來自業務應佔溢利淨額為3.666億元，按年下跌63.0%，主要由於疫情影響，消費者需求疲軟，銷售收益急跌所致。

按分店計，銅鑼灣崇光旗艦店的銷售收入下跌49.3%。尖沙咀崇光的銷售出現逆轉，上半年的銷售額按年急挫71.1%，而去年同期則為按年增長9.5%。

啟德項目方面，利福指儘管疫情持續，導致啟德項目的建築工程延誤，惟地基工程已大致完成，將與承包商緊密合作，目標在2023年之前完成項目。

集團又繼續睇淡本港零售業，在展望與計劃中表示，疫情期間的巨大不確定因素，加上隨之而來的經濟問題，將會削弱消費者意欲及打擊營商信心，維持對香港陷入困境的零售業於下半年的前景深感悲觀。香港目前正經歷第三波疫情，看不到短期內有任何改善的跡象。由於無法預計疫情將如何蔓延，故無法預見復蘇於中期有望於何時或什麼程度出現。

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