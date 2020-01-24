理文造紙（2314）公布，中期純利跌16.6%，收入跌14.5%，中息每股12仙，去年同期為13仙。另外，理文化工（00746）中期純利跌61.1%，收入跌19.6%，中期息7.5仙。

公司指，銷售收入及利潤均下跌乃預期之內，主要是受新型冠狀病毒疫情及中美緊張關係影響。

公司指，新型冠狀病毒疫情在中國已受控，隨著企業逐漸復工且經濟活動開始回歸正常，市場最近亦反應出需求有所復蘇。集團響應「一帶一路」戰略，瞄準東南亞市場，拓展國際產業布局，增加新產能，未來將繼續在一帶一路國家以及城市發掘商機，集團對於一帶一路長遠發展抱有信心。

理文化工指，期內，受到新型冠狀病毒疫情影響，中國曾於2020年初實施大規模封閉式管理，對製造業的供應鏈造成的衝擊需時重整。之後世界各國亦陸續受疫情影響，整體經濟亦見急速放緩甚至收縮。除部份防疫消毒相關化工產品價格曾經

有所上揚外，化工產品的整體市場價格於2020年復工後一直維持於近年來的偏低水平，令集團的盈利面對沉重壓力。

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