港股半日反覆，半日最多升233點，高見24691點，惟之後盤中升幅一度收窄，臨近中午尾市升幅再度擴大，半日收升201點或0.83%，報24659點，成交金額706億元；國指升123點或1.23%，報10157點。

友邦（1299）領升大市，漲2.16%，收報70.85元，貢獻恒指52點；其次為建行（0939），半日升2.29%，收報5.81元，推高大市42點。

恒生科技指數收報7371點，升1.09%。ATMX全線向上，其中美團（3690）創上市新高，高見214.6元，收報213.2元，升6.28%；騰訊（0700）收報544元，升0.93%；阿里巴巴（9988）收報253.8元，升3.34%；小米（1810）收報15.18元，升1.07%。

傳螞蟻集團計劃以A+H方式上市，集資300億美元(約2340億港元)，將成為史上集資規模最大的新股。港交所（0388）收報372.4元，升0.32%；

昨日放榜的匯控（0005）未扭轉劣勢，盤中再創近11年半新低，最低跌至32.1元，收跌2.54%，收報32.55元。同於昨日派成績表的恒生（0011）亦曾低見114元，見逾7年低位，收報115.2元，跌2.7%，為表現最差藍籌。

收租股普遍向好，九龍倉置業（1997）升5.68%，收報28.85元，為表現最好藍籌。九龍倉集團（0004）收報13.86元，升6.62%；太古（0019）收報37.95元，升0.66%；鷹君（0041）收報17.66元，升0.8%；希慎（0014）收報22.7元，升2.25%。

昨日放榜的中電（0002）逆市向下，半日跌0.54%，收報73.7元；港燈（2638）今日公布業績，績前股價走高，收報8.04元，升0.5%。

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