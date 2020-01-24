美股向上，港股今早跟隨做好，恒指今早高開206點或0.85%，報24664點，成交金額17億元；國指今早高開81點或0.82%，報10114點。

ATMX向上，騰訊（0700）領升大市，開報1.3%，報546元，貢獻恒指38點。阿里巴巴（9988）報250.8元，升2.12%；美團（3690）報205元，升2.19%；小米（1810）報15.3元，升1.86%。

昨日曾創逾11年新低的匯控（0005），今早止瀉，升0.3%，報33.5元；恒生（0011）亦升0.51%，報119元。

藍籌股中，以創科實業（0669）表現最好，開市升3.96%，報83.95元；舜宇（2382）平開，報147.5元，為表現最弱藍籌。

其餘個股方面，今日多間公司公布業績，包括長江生命科技（0775）、港燈（2638）、利福國際（1212）、理文造紙（2314）、等，績前分別開報1.02元、8元、6.26元及4.85元，分別升0.99%、無升跌、升0.48%及升0.83%。

中國太平（0966）發盈警，開報13.34元，跌3.75%。

中交建（1800）上半年新簽合同金額按年增7.27%，開報4.52元 ，無升跌。

信義光能（0968）上半年多賺47.6%，開報8.71元，升4.06%。