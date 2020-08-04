港股繼續炒股不炒市，醫藥、科網、建材、工程機械等依然是焦點受到追捧，但部分炒風過熱，順勢之餘亦要提防調整。

恒指昨低開後曾經倒升，但很快掉頭向下，早市最多跌344點、低見24,250點喘定，之後低迷徘徊，收報24,458點，跌137點或0.56%；國指跌0.07%。

不過，中小型股強勢，恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.59%、1.32%，大市成交亦見回穩，近日維持1200億、1300億元水平，投資氣氛不俗。

買盤動力較沽盤強

大市偏好，據《明報》港股數據庫，升跌比率59比41，升逾3%佔上升股份逾兩成半，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為55比45，大市升勢不全面，但買盤動力明顯較沽盤強，特別個別行業。

本報數據庫追蹤的30個行業，有八成上升，當中有超過三成的升幅超過1.6%，跑贏表現強勢中型股指。

醫藥保健行業升2.84%表現最強，但上升股份僅七成多，強勁的表現由個股帶動；科技器材、工業升逾2%，各有八九成股份上升，升勢相對全面。農業及水務、家品及零售、基建及建材、軟件服務等強勢行業亦升近2%。

醫藥股上海醫藥（2607）昨突然急升近兩成，升穿近5個月高位約14.5元，直逼年初高位16.9元。上海醫藥的異動暫未知原因，或有春江鴨偷步炒高，以圖論勢，短線有機會先於15至16.5元上落，現水平高追捱價的機會高，宜待回調吸納，低收15元先行離場。

上海醫藥異動 或有春江鴨入市

科技器材股做好，以比亞迪電子（0285）表現一枝獨秀，股價升逾8%。雖然半導體中芯國際（0981）、華虹半導體（1347）、通訊設備股京信通（2342）升逾4%，但不及比亞迪電子屢創新高來得凌厲。目前比亞迪電子的走勢，猶如早前半導體股熱炒的翻版，華虹6月下旬升穿年初高位23.45元後愈升愈有，不足1個月內再漲近七成（約68%），高見39.3元，之後急轉直下，由高位急回逾三成。

急升急回風險高

比亞迪電子7月初升穿年初高位18.42元後攀升，以昨天高位29.8元計，已再累升約62%，雖然上升速度及幅度相比華虹早前升幅較為「溫和」，更不及中芯破位再飈1.5倍，但炒風冷卻，調整幅度驚人，所以強勢可取，但別忘記風險。

[劉思明 數據尋寶]