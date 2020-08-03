智勤截孖展超購6.2倍 富途錄0孖展
文章日期：2020年8月3日 19:41
本地建築新股智勤控股（9913）招股書中一句「新冠病毒源於中國武漢」引發長達數日風波。今日智勤控股孖展截飛，明日中午12點則將截止認購。統計4間券商，依然錄得1.15億元孖展，超購6.2倍。而騰訊（0700）有份投資、內地用戶居多的中資券商，錄得孖展額為0。
本報今日稍早報道，富途疑似「彈入彈出」，關閉認購渠道數日後，今日在移動程式（App）首頁再度發出認購智勤的廣告。但有消息人士表示，富途一向都未有開放認購渠道，亦無相關認購數據。該名人士補充指，富途或是首家關閉智勤認購通道的券商。
本報統計，本地3中大型券商共錄得1.05億元，其中輝立借出7400萬孖展，耀才借出3000萬元，信誠借出100萬元。此外，新浪有份投資、同為中資券商的華盛證券則錄得1000萬元，未似受到影響。
是次風波不僅券商捲入是非，內地網民憤怒亦直指保薦人、包銷商。中國通海早前發聲明，指絕不同意該股「源於中國武漢」說法。
而在本次「帶頭杯葛」的富途評論區，雖然無法認購，但已出現「口水大戰」。有香港股民稱該股是「李文亮股」，發出認購截圖指「香港加油」。亦有內地股民表示「堅決不認購」，「世界衞生組織都還沒定論，它憑啥説來自武漢」。
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