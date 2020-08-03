九龍倉集團（0004）（下稱九倉）主席兼常務董事吳天海表示，集團在上半年並沒有在內地增購土地，反而會繼續留意在港增購土地的機會。另因為集團過去10多年在發展香港項目方面，一直和母公司會德豐合作，並由會德豐打理集團在港地產發展項目，因此將來雙方仍然會合作。

九倉在上半年錄得簽約銷售額81億元人民幣，全年目標維持在150億元人民幣。現時在內地的土地儲備達330萬平方米，吳天海指出，因為目前內地市場環境給予的回報不及香港市場，因此此前的買地動作，是在香港發生。今後亦會繼續留意在港的發展機會。雖然香港市道有些不明朗，但是集團財務穩健，一向和銀行有合作，因此在港物色機會時，不用擔心。至於內地樓盤的銷情，他不諱言已經再度活躍及興旺，但是受中央政策影響，因此樓價不會颷升。他對下半年完成售樓目標，保持信心。但是在寫字樓銷售方面，因為供求關係，加上項目銀碼不同，用家決策不及住宅快，因此銷售情況較難及不明朗。

在內地商場營運方面，吳天海稱，由於內地消費者未能夠出埠到歐洲等地外遊，轉為在內地購物，因此旗下商場整體消費增加，高端消費及奢侈品牌在內地的銷售不錯，九倉會選擇性調整租戶組合。集團會不時調整租戶組合，因此並非新趨勢。酒店業務方面，集團旗下位於內地的成都及長沙兩間尼依格羅酒店，在7月份的生意創下開張以來最高水平，在重慶的尼依格羅酒店則創開張以來的第二高位。經營表現拋離對手。

物流業務方面，吳天海說，海運業務在過去7至10年的競爭力下跌，他恐香港的貨櫃碼頭在今年可能世界十大不入，就算最終能夠排名世界十大，也是榜尾，該等趨勢仍然會延續。面對全球貿易關係緊張，海運會受壓。受惠於航線重組，他不諱言，集團旗下的貨櫃碼頭上半年表現稍好，但是隨著中美角力增加，下半年表現較難預計。在空運業務方面，上半年因應疫情影響，抗疫物資有需要轉運至全世界，因此業務保持活躍，但是預期下半年的表現不及上半年。

根據九倉的中期業績顯示，該集團的藍籌組合投資達417億元。吳天海稱，九倉會經常微調投資組合，若然有好的投資，便會繼續下去，大前提是保持組合的投資價值。

記者：陳偉燊

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