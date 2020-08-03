康宏小股東反對除牌 徐家健：港交所除牌規定難問責。圖為議員謝偉俊就康宏小股東維權一案，向財庫局長許正宇去信。信中稱證監會「似不明就裡」、「不聞不問」、「間接為管理層提供剝削小股東機會」。

停牌近三年的康宏環球（1019）於6月收到聯交所通知決定除牌，公司已提出覆核。康宏潛在除牌觸動小股東神經，有人士發起維權團體，擬作出集體訴訟。前新報副社長、康宏維權召集人鐘錦指控，康宏長年未能披露財報，亦不召開股東大會，小股東對公司狀況毫不知情，而最新與國藝（8228）的換股交易亦對股東「無交代」。

鐘錦表示，若康宏遭除牌，股東所持股票便一文不值。他表示，小股東訴求包括要求康宏披露帳目、召開股東大會、公開與國藝娛樂的交易細節；亦要求現有管理層問責，為何不能做到復牌要求。他表示，已就此事向謝偉俊議員去信，而謝已將投訴信轉達予財庫局長許正宇。此外，團體亦已經委託律師，考慮進行訴訟。

鐘錦表示，現時團體有逾80名「苦主」，合計持有股權超過5%。但他表示，是否要召集小股東、召開特別股東大會（EGM）則要留待律師決定。他表示，每名小股東買入股票價格不同，「有啲甚至兩個幾買入」，因此難以估計整體損失。他指，康宏方面暫未有回覆。

康宏環球於2017年陷入「謎網50」風暴，顯示公司與多達50隻股票存在交叉持股、財務關聯等。康宏隨後起訴前執董、人稱「股壇醫生」的曹貴子，指其涉嫌串謀詐騙。曹貴子資產亦遭法院凍結。

今日康宏維權團體首度記招上，未有小股東到場，全程由鐘錦，以及本次作為義務顧問的香港中文大學客座副教授徐家健代為發言。

徐家健認為，聯交所「政策上有問題」，若上市公司仍具有龐大資產而出現問題，一味要求其除牌，不單止不能維護小股東權益，亦變相主動放棄了作為監管機構的監管責任。

港交所去年修例，主板公司持續停牌18個月後，便可將股份除牌。徐家健認為，部分情況下新例確實可以維護投資者權益，但在康宏的案例中，便顯示條例監管不力。他指出，小股東長期不了解公司資產情況，雙方資訊不對等。他認為，證監會、港交所至少應做到在公司停牌期間，仍然持續對該公司進行監察，並確保小股東知悉公司財務狀況。

鐘錦、徐家健均稱未持有康宏股份。

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