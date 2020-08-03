City’super「染紅」 傳華潤3億美元收購
文章日期：2020年8月3日 16:55
本地日式超市City’super 即將「染紅」，據彭博報道，華潤集團牽頭的財團計劃收購City’super 約65%股權，作價約3億美元（約23.4億港元），交易最快將於本周完成。目前日資公司Fenix Group持有City’super約六成股權，其餘約39%股份則由九倉系大股東吳光正持有，倘報道屬實，意味他亦會出售所持的部分股權。而作價亦貼近今年1月時傳聞的下限。
據報道指，華潤旗下投資公司CR Capital 將收購City’super四成股權，而由華潤集團與馮國經兄弟旗下馮氏集團組成的合營公司則會收購其餘25%股權。華潤集團、CR Capital及會德豐據報均拒絕評論。
報道引述知情人士稱，Fenix公司目前計畫最早在3月底或4月初舉行第一輪招標，不過因新冠疫情或有所推遲，因為旅行限制使得競標者幾乎不可能到中國進行實地考察。
今年1月，彭博亦曾報導，City’super大股東The Fenix Group正在探索出售其持股，交易作價或介乎23.3億元至31.1億元，意味今次作價貼近下限。
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