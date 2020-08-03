富力7月合約銷售總金額升2%
文章日期：2020年8月3日 16:42
富力（2777）七月份權益合約銷售總金額約107億元人民幣（下同），銷售面積達約99.94萬平方米，按年分別升2%和4%。
累計首七個月總權益合約銷售金額約617.6 億元，較去年首七個用707.2億元，按年跌12.7%。
景瑞（1862）七月份的合約簽約銷售額約19.88億元，較去年13.45億元升47.8%。首七個月累計合約簽約銷售額約96.58億元，較去年同期114.81億元跌15.9%。
時代中國（1233）公布，首七個月累計合同銷售額約404.46億元人民幣（下同），較去年首七個月的368.1億元按年升9.8%。單計七月份的合同銷售金額約78.8 億 元，按年升41.2%。
中國奧園（3883）七月銷售同樣亮眼，七月份的合同銷售金額約95.5億元，按年增長43%。首七個月累計物業合同銷售額累計約604.2億元，較去年首七個月的602.8億元按年持平。
碧桂園（2007）7月單月的股東權益合同銷售金額約542.8億元人民幣（下同），較2019年7月份合約金銷售額的425.7億元按年增加27.52%。
碧桂園首七個月的合約銷售額為3212.3億元，較去年首七個月的3245.2億元按年僅跌1%。
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