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恒指八月開門黑 收跌137點 匯控領跌兼成最差藍籌

文章日期：2020年8月3日 16:18
恒指八月開門黑 收跌137點 匯控領跌兼成最差藍籌

港股八月開門黑。恒指午後未扭頹勢，匯控（0005）公布業績後股價插水，拖累大市表現。恒指收市跌137點或0.56%，報24458點，成交金額1304億元，較上日增加9.49%；國指跌6點或0.07%，報10033點。

匯控上半年業績遜預期，股價午後受壓，曾低見32.5元，創逾11年新低，瀉5.72%，埋單跌4.43%，收報33.4元，拖低恒指95點，亦為表現最差藍籌；其次為友邦（1299）跌1%，收報69.35元。同於今日放榜的恒生（0011）及中電（0002），前者跌2.87%，收報118.4元；後者升0.95%，收報74.1元。

恒生科技指數收報7292點，升1.92%。ATMX中，僅阿里巴巴（9988）表現向下，收報245.6元，跌0.16%；騰訊（0700）向好，升0.94%，收報539元；美團（3690）收報200.6元，升4.53%；小米（1810）收報15.02元，升1.35%。貓眼娛樂（1896）升9.11%，報14.12元，表現為恒生科技指數成份股中最好；阿里健康（0241）表現最弱，收報21.05元，跌1.64%。

內地豬肉價格向上，豬肉股受惠。萬洲（0288）升2.03%，收報7.03元，是升幅最大的藍籌；中糧肉食（1610） 一度創新高，高見4.2元，收報4.04元，升近半成。

其餘個股方面，港鐵（0066）夥拍中鐵電氣化局以49.1億元人民幣(下同)中標深圳市軌道交通13號線公私合營項目，收市升0.65%，報38.75元。

恒大健康（0708）在上海、廣州同時發布恒馳首期六款車，利好公司股價，一度高見37.1元，創上市新高，收報37.05元，升3.64%。

 

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