中電控股（0002）首席執行宮藍凌志今午在業績簡報會上表示，集團有意在印度物色更多可再生能源及傳輸項目的投資機會，並會在越南尋求機會，參與當地的太陽能及風電項目，以至在台灣的海上風電場業務。

藍凌志指出，中電會在維持中國、香港、澳洲及印度四大市場的業務之外，留意於印度、南中國、越南及台灣增加投資的機會。香港市場則受本身規模而受限。當中在印度方面，他指出，集團會借助CDPQ在印度的夥伴關係及購併策略，去尋求比獨力發展，更快速地去擴展當地的業務，當中會以電力傳輸及可再生能源項目為主。越南方面，由於當地對發電需求增加，因此其一方面擬退出當地的火電項目，卻會留意當地的太陽能及風電投資機會。

中國市場方面，藍凌志稱，在市場靜待內地的可再生能源監管機制確立，過去18個月上馬的新項目較前減少，相信多過一段時間，市場會明朗化。

期內，中電的業績，受惠於澳洲業務的能源對沖合約帶來的正面影響，集團執行董事及財務總裁彭達思指出，由於今年碰上疫情影響，令當地能源供過於求，有利其對沖合約持倉，但是長遠難以預測對沖合約的變化。另中電的負債率略升，過去半年增加兩個百分點至28.7%，他形容增幅有限，不會就此設定具體指引，大前提是保持強勁的信貸評級。

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