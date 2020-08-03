在新冠肺炎疫情影響下，中電控股（0002）旗下中華電力副主席阮蘇少湄表示，公司在港已為中小企、餐飲、旅遊酒店業界推出措施，包括在今年初及5、6月份期間兩次延繳計劃，另派發逾2000萬元餐飲券，讓消費者多些光顧食肆。雖然商業用電大減，但是因為疫情期間市民居家工作，令零售用電大增，因此拉勻後，整體在港售電只減少1.2%。至於新一波疫情影響下，集團會視乎情況去調整紓困計劃。

集團首席執行官藍凌志還表示，在香港之外，集團位於澳洲的EnergyAustralia的客戶數目和香港的規模相若，他們一樣推出措施支援當地商業及社區，當地較早前更受森林大火影響，令當地用戶遇到繳付賬單方面的困難，因此已相應延長給予當地商業、餐飲業的支援。疫情影響所及，對印度當地的煤電廠生產一度減少，但是受惠當地日照增加，可再生能源發電業務則不受影響。

至於澳洲市場方面，藍凌志表示，集團在過去近20年於當地投資，經歷起落，目前即使面對疫情的挑戰，長遠仍會為當地的能源市場轉型作出部署。雖然早年曾經就尋求分拆當地業務EnergyAustralia上市的計劃，期後叫停，在當前疫情下，要在近期去改變結構會遇到困難，但是長遠若到適當時候，他們仍然會推動計劃，增加當地人士持股。集團另會繼續尋求適當時機，進行發電機組的維修保養。

儘管疫情影響繼續，阮蘇少湄強調，中電在港的5年計劃，包括興建兩台新天然氣機組，首台已經於7月份投入運作，第二台則準備就緒。至於興建海上液化天然氣接收站，則已經在準備前期工作，並於今年進入建設期。

藍凌志重申，集團在派息方面，會在具備財務資源下，冀維持穩定及增長。但是在疫情的挑戰下，集團會經歷具挑戰的情況，現時要談到明年派息會怎樣，言之過早。

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