恒生銀行（0011）今公布業績，今年上半年除稅前溢利按年下跌33%至106.19億元，股東應得溢利亦按年下跌33%至91.43億元，營業收入淨額按年下跌20%至174.27億元。恒生管理層指，銀行整體信貸質素維持良好，現階段未有收緊對客戶的信貸審查，受疫情及監管要求審慎派息等因素影響，該行派第⼆次中期股息每股0.8元。

期內，淨利息收入按年下跌7%至147.92億元，非利息收入更下跌33%至43.95億元，淨息差按年收窄24個基點至1.78%，淨利息收益率按年收窄25個基點至1.96%，反映香港銀⾏同業拆息下降，以及貸款及存款息差受壓之影響。銀行預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥，按年增加2.45倍至17.6億元，反映疫情、國際貿易政策及經濟前景持續不明朗等，預期本港經濟仍具下行風險。

恒生銀行財務總監梁永樂表示，受利率反覆向下影響，今年上半年淨息差有所減少，隨着資金流動性充足，外圍量化寬鬆政策未有改變，預計港息短期將保持低水平，該行對下半年淨息差將抱保守態度，雖然銀行上半年壞帳有所上升，但信貸質素良好，目前未有收緊對客戶的信貸審查，但會繼續採取審慎及保守策略。他又指，現時的壞帳撥備資金充足，下半年資金撥備加大與否，將再視乎經濟環境及疫情是否再出現惡化，但現時有關撥備水平已反映未來向下的經濟環境。

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，派息政策受各種因素影響，包括銀行盈利及監管要求等，基於上半年的疫情影響，金管局已要求銀行在派息政策上保持審慎，以保留足夠資金支持經濟，該行未來仍會定期檢視環境轉變，從而釐定派息水平。該行暫時未有任何裁員、凍薪及放無薪假之計劃，未來會繼續留意銀行盈利及經濟環境的轉變，並將透過精簡銀行程序，有效控制成本開支。受惠於疫情，該行在香港之個人網上銀⾏服務登記人數，及個人流動理財服務應用程式之活躍用⼾人數，按年分別增加77%及66%。

記者：溫藹紅

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