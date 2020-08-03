TikTok美國業務何去何從仍未分曉，外電《路透》引述知情人士透露，美國總統特朗普已經同意給TikTok母公司字節跳動45天「寬限期」，去協商將TikTok美國業務出售給微軟（Microsoft）的事宜。微軟亦宣布，將繼續就收購進行磋商，並稱計劃在9月15日前完成談判。

另一方面，英國《太陽報》報道，根據一項由英國官員核可的協議，字節跳動將把總部從北京遷至倫敦，創始人張一鳴即將宣布近期內在倫敦成立辦公室的意圖。報道又指，此舉可能讓考慮在美國禁止TikTok的特朗普感到不安。不過TikTok未有就此事置評。

不過，從內媒《21世紀經濟報道》刊出聲稱是張一鳴給予員工的內部信，張一鳴在信中亦提及，正「嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，形成方案以確保TikTok能繼續服務美國用戶」，但他直言還沒有完全決定最後的解決方案，亦預期外界對TikTok的關注和傳言「可能還會持續一段時間」。

張一鳴亦在信中批評，指公司近一年來一直積極配合美國CFIUS的調查。雖然字節跳動一再強調是一家私營企業，並且願意採取更多技術方案去消除顧慮，但CFIUS還是認定公司必須出售TikTok美國業務。而目前TikTok美國業務面臨被CFIUS強制要求出售的可能性，或因行政命令讓TikTok在美國被封禁。

張一鳴表示，雖然不認同CFIUS的決定，但考慮到當前大環境，公司也必須面對CFIUS的決定和美國總統的行政命令，同時不放棄探索任何可能性。在尋找解決方案的時候，公司會考慮三個方面，第一是用戶。希望TikTok用戶體驗能夠不受影響；其次是團隊，要把員工的利益和發展作為重要考慮；第三是公司，希望字節跳動仍能不斷改進，成為一家優秀的全球化企業。

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