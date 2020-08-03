中國與西方關係緊張，匯控（0005）或成為中外針對的目標，匯控在年報提及，中美關係緊張會對下半年營運環境造成挑戰。早前市傳匯控會減少歐美業務比例，行政總裁祈耀年表示會繼續作為國際性銀行，作為東西方的橋樑，不會轉變成地區性銀行。

早前《人民日報》指匯控協助美國陷害華為，近期匯控亦關閉在深圳龍崗的支行。祈耀年強調，支行關閉與市場猜測的理由無關，該行繼續承諾投資大灣區的承諾沒有改變，而匯控亦滿意中國業務表現。對於美國或引用《香港自治法》制裁損害香港人權官員，祈耀年指不會估計美國會否對其客戶進行制裁。祈耀年又指，該行沒有遷冊的計劃。

香港是匯控盈利的火車頭，自7月起新冠肺炎在港有新一波爆發，重新收緊防疫措施，祈耀年表示香港應對疫情的往績良好，方法有效，希望對經濟不會造成沉重的打擊，實際對業務的影響有待觀察。

匯控全年將預期信貸損失預期，提升至80億至130億美元，高於首季預期的70億至110億美元。邵偉信表示區間低位的預期基於疫情在2021年紓緩，經濟合乎基本預期，不過全球疫情具不確定性，英國資產質素同時受疫情和脫歐影響。祈耀年補充，預測區間包含多個情况，現時難以最終全年預料信貸損失。

匯控上半年已裁員4000人

重組計劃早前因疫情暫停，祈耀年表示，上半年已裁減4000名員工，不過沒有給予裁減的目標，他滿意目前的進度，該行明年會檢討今年2月公布的重組計劃，以適應目前低息環境。上半年實行的重組計劃，有助銀行減少3億美元的每年支出，預期下半年重組將有助每年多節省5億美元支出。

匯控業績差過預期，中午收市公業績前跌1.86%，下午低開擴大跌幅至近半成，目前匯控報33.55元，跌4.01%。

記者：歐陽偉昉

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