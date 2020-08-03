官媒翻炒周小川演辭批安邦海航明天系
文章日期：2020年8月3日 13:11
人行旗下《中國金融》雜誌上周六刊登人行前行長周小川於去年11月的演講內容，談論金融機構企業管治問題。在當日的演辭中，周小川提到，去年的金融風險當中，規模較大的私企首先出問題，如明天系、華信系、安邦系等，隨後一些金融機構，如包商銀行、恒豐銀行、錦州銀行等也暴露問題，還有一些在自救，如海航集團等。
周小川指，公司治理上的欠缺是導致這些公司金融風險加劇的原因，而「野蠻擴張」便是這些公司治理上的缺憾，當中包括高槓桿融資、挪用其他資金作為資本金，例如安邦系挪用資本金便做得非常明顯。
「野蠻擴張」之下，周小川直言，明天系、華信系、安邦系及海航集團沒有了公司治理的基本架構，或者有也不發揮作用，決策程序都由少數人或領頭人說了算；財務上沒有內審機構，也沒有正常外部審計，各種會計科目隨意挪用或亂用等等。
周小川亦指出，這些問題企業野蠻擴張過程中，也暴露了政府對於公司治理監管不足，如華信集團、明天系公司，應該由誰監管，沒人能答上來，最後變成了無人監管。雖然後來有明確金融控股公司由人行負責監管，但還有機構名義上並沒有設立金融控股公司，也存在野蠻擴張的問題。所以最終還是要有企業改革的基本原則和公司治理的基本原則。
7月初銀保監主席郭樹清撰文提出，完善公司治理是金融企業深化改革、實現高質量發展的首要任務；7月中旬，銀保監連同中證監以企業管治不足為由，接管與明天系有關的9間金融機構；完善企業管治，推動金融改革，亦因此成為近期內地的熱議話題。
記者：陳子凌
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