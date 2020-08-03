美股上周五做好，今早內地A股向好，不過港股受壓，恒指低開反覆向下，上午最多跌344點，低見24250點，半日收報24362點，跌233點或0.95%，大市半日成交717億元。

大市並非全面向好，科網、醫藥、食品等有升有跌，騰訊（0700）半日跌不足1%。阿里健康（0241）跌逾3%。瑞聲（2018）跌近2%。中芯（0981）、比亞迪電子（0285）升逾4%，美團（3690）、京東（9618）升2%、3%。中生製藥（1177）、微創（0853）跌逾2%；復星醫藥（2196）升逾3%，威高（1066）升7%。百威亞太（1876）回吐逾3%，中糧肉食（1610）升逾4%。大型內房股受壓，濠賭、本地銀行、地產等都有沽壓。建材、軍工概念股有追捧。

全球半掛車產銷商龍頭中集車輛（1839），今早逆市創新高，可以留意。公司為半掛車產銷商，半掛車就是重型運輸車的車頭之後車廂部分，本身無動力，靠車頭拉動行駛，而中集車輛於全球半掛車行業的領導地位，銷量全球居前。公司計劃於深交所創業板上市日前獲批，成為催化劑。短線入市可以設低收6.7元止蝕。

劉思明

投資版副主編