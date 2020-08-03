自去年反修例運動以來，經常為香港年青人發聲的中電（0002）主席米高嘉道理，於今日中電中期業績的《主席報告》中，再就香港近期狀況表態。他表示，自己經常說「現在的青年人是社會未來的守護者」，而這句話在今天「猶顯真摯」。

米高嘉道理指，儘管現時有許多不確定因素，但很高興中電仍然能夠為大專畢業生及實習生提供更多工作機會；對他們以至香港的抗逆能力充滿信心，亦令米高嘉道理更加堅信香港的長遠發展，在穩定的社會和政治環境上，會繼續成為金融、經濟及旅遊業的中心。

米高嘉道理指出，去年中電年報他形容「2019年是近年記憶所及，其中最具挑戰的一年」。現在看來2020年必定同樣困難。新冠肺炎是記憶所及最嚴峻的公共衛生危機，從中電應對疫情的過程中，證明了中電一直以「堅守正道」的價值觀對待員工、客戶和社群。

米高嘉道理認為，2020年下半年相信仍然充滿變數，希望在這段時間大家能夠與病毒風險共存，在百物復蘇後迎來更美好、更持續的未來。中電會繼續恪守營運宗旨，並以此作每一個決策，米高嘉道理更強調，歷史證明能夠以此方針行事的國家和企業，在未來都會獲得正面回報。

根據中電官網，其企業價值觀架構包括一套既定多年的紀律守則，將員工以及業務有關人士所承擔的責任轉為正式條文。除了上述的「堅守正道」，中電亦提倡「誠信為本、公平待人、尊重多元共融、守法循章、承擔問責、坦誠溝通，並以獲認同的方式待人處事」的價值觀。

記者：陳子凌

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