中電（0002）中午公布上半年業績，由於基本表現穩定及澳洲能源合約的正面公平價值變動．上半年轉虧為盈賺60.1億元，去年同期受EnergyAustralia零售業務商譽減值影響而錄得 9.07億元虧損。營運盈利則按年升12%至61.29億元。派第二期中期息0.63元，與去年持平。

中電上半年綜合收入減少11.7%至 387.01億元。香港售電量按年跌1.2%至157.29億度；除住宅客戶外，其他所有客戶類別的售電量均下降，反映政府的防疫措施所帶來影響。其中，由於市民於疫情期間更多時間留在家中，加上5月和6月氣溫上升令冷氣機使用量增加，住宅客戶售電量按年升9.7%；商業客戶售電量受到旅遊及社交距離限制的影響特別嚴重，跌5%，尤其是酒店及餐飲業。此外，由於不少政府公共服務、學校和康體中心等設施都暫時關閉，對基建及公共服務客戶的售電量亦造成負面影響，不過，數據中心的用電需求有所上升。

鑑於本港經濟受到社交距離措施和旅遊限制影響，中電為受到重創的客戶提供支援，包括為餐飲、酒店及零售行業的中小企推出延繳電費計劃，讓合資格客戶延遲繳付5月和6月的電費兩個月。中電亦向大約1.2萬家、即7成香港食肆派發消毒噴霧，讓市民更有信心出外用餐；並向合資格客戶提供餐飲券，為食肆帶來更多生意。同時，中電亦向醫院管理局、學校及弱勢群體提供外科口罩、消毒噴霧及日用品。

中電指，對業務前景仍抱審慎態度，並取決於新冠肺炎疫情的發展及其對中電業務所在市場的長遠影響。

中電半日報72.15元，跌1.7%。

記者：陳子凌