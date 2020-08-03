新冠肺炎疫情至今仍未平息，匯控（0005）在中期業績報告中預期，今年預期信貸損失準備可能介乎80億至130億美元，比今年4月時預期的70億至110億美元為高。匯控指，信貸損失並會繼續受新冠病毒疫情，及地緣政局緊張帶來的高度不明朗因素影響。

匯控亦提到，集團下半年的業績，將繼續受到新冠病毒疫情的發展和隨之而來的經濟衝擊所影響。地緣政局不明朗亦可能對客戶帶來沉重壓力，尤其是中美及中英關係緊張，和未來英國與歐盟貿易關係影響所及的客戶。不過在報告內未有言明是與哪些客戶，例如是否與華為有關。

匯控指，目前中美兩國之間的緊張局勢，勢必令匯控等業務網絡龐大的機構挑戰重重。然而，世界仍然十分需要能夠聯繋東西方經濟的銀行，而該行在這方面正處於理想位置，將以客戶的長遠需求及投資者的最佳利益為先，應對各種政治挑戰。

早前匯控向員工表示將重啟重組計劃，匯控在報告中表示，集團會在下半年加快改革，該行會留意離職員工受到的影響，確保在轉型計劃下離開的員工，可以得到公平和良好對待，並在找尋新工作時得到支援。

至於派息，匯控表示將繼續密切關注業務計劃及中期財務目標所受的影響，同時會審視日後的股息政策，並重申會計劃在公布2020年終業績時，提供中期財務目標和股息政策的最新訊息。

記者：歐陽偉昉

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