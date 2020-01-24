內地財新7月份中國製造業PMI好過預期，A股走高，惟港股並無跟隨，恒指半日走勢反覆，一度跌最多344點，低見24250點，創逾一個月低位，半日收報24362點，跌233點或0.95%，成交金額717億元；國指跌65點或0.66%，報9974點。

匯控（0005）今日放榜，股價跌1.86%，收報34.3元，領跌大市，拖低恒指40點；其次為友邦（1299），收跌0.93%，報69.4元。ATMX中只有美團（3690）向上，收報198元，升3.18%；騰訊（0700）收報531元，跌0.56%；阿里巴巴（9988）收報245.2元，跌0.33%；小米（1810）收報14.8元，跌0.13%。

藍籌中以吉利（0175）表現最好，半日升1.35%，收報16.52元；地產股無運行，恒隆地產（0101）表現是藍籌中最曳，半日跌3.89%，收報18.28元。五大發展商齊跌，恒地（0012）跌2.58%，收報28.3元；新地（0016）跌1.63%，收報93.35元；新世界發展（0017）跌3.44%，收報36.5元；長實集團（1113）跌2.32%，收報42.05元；信置（0083）跌2.34%，收報9.17元。

澳門7月份賭收大跌，濠賭股全線受壓，新濠國際（0200）收報14.36元，跌1.78%；美高梅（2282）收報9.39元，跌2.69%；澳博（0880）收報8.63元，跌1.15%；永利澳門（1128）收報13.48元，跌0.74%；銀河娛樂（0027）收報51.9元，跌1.7%；金沙中國（1928）收報29.25元，跌2.5%。

多間公司今日公布業績，恒生（0011）績前偏軟，收報120.3元，跌1.31%；中電（0002）跌1.77%，收報72.1元；九倉（0004）跌2.28%，收報12.86元；信義玻璃（0868）收報11.64元，升2.5%。

其他報道

匯控中期少賺69% 遜預期 不派息 第二季信貨損失多過預期

恒生上半年純利倒退33% 第2次中期息每股0.8元

螞蟻集團IPO 傳拒高盛、美銀參與

商湯科技擬於融資後考慮在科創板上市

經濟數據利好 三大指數半日高收逾1%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR兩連跌