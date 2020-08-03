港股低開28點 平保領跌 舜宇藍籌最強

中美關係再度緊張，踏入八月首個交易日，港股開市表現向下。恒指低開28點或0.12%，報24566點，成交金額29億元；國指今早低開9點或0.1%，報10030點。

平保（2318）領跌大市，低開0.61%，報81.6元。外電報道，中國監管機構考慮對支付寶和騰訊（0700）的微信支付展開反壟斷調查，騰訊升0.37%，報536元；阿里巴巴（9988）報244.8元，跌0.49%。美團（3690）、小米（1810）逆市做好，分別報200元及14.94元，升4.22%及0.81%。

手機設備股逆市揚，舜宇（2382）升2.12%，報149元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）升2.11%，報63元。

澳門7月份賭收大跌近九成半，濠賭股個別走。銀河娛樂（0027）報52.35元，跌0.85%；金沙中國（1928）報29.65元，跌1.17%；新濠國際（0200）報14.72元，升0.68%；美高梅（2282）報9.67元，升0.21%；澳博（0880）報8.74元，升0.11%；永利澳門（1128）報13.6元，升0.15%。

多隻藍籌今日放榜，中電（0002）績前開報72.8元，跌0.82%；恒生（0011）報122.1元，升0.16%；匯控（0005）)升0.14%，報35元；九倉（0004）升0.91%，報13.28元。信義玻璃（0868）同樣今日派成績表，開報11.4元，升0.35%。

摩通唱淡內房股，潤地（1109）跌0.62%，報32.1元；碧桂園（2007）跌0.5%，報9.9元；中海外（0688）跌0.85%，報23.4元。

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