美股上周向上，港股ADR跌121點或0.5%，報24473點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.6%，折合報53.081元；匯控（0005）升0.46%，折合報35.11元；建行（0939）跌00.73%，折合報5.64元。

美期個別發展，道期跌0.15%，納期微升0.02%，標期跌0.19%。日股現升1.8%，韓股現跌0.29%，澳股現跌0.55%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括中電（0002）、恒生（0011）、匯控（0005）、匯賢（87001）、九倉（0004）、信義玻璃（0868）等。

蘋果公布業績後市值超越沙特阿美，成為全球市值最高的公司，另外，包括三星和蘋果的生產組裝伙伴在內的22家公司已承諾投資15億美元在印度設立手機生產部門；鴻海等入選在印度生產智慧手機的激勵計劃。留意手機設備股。

外電報道，中國監管機構考慮對支付寶和騰訊（0700）的微信支付展開反壟斷調查。留意阿里（9988）、騰訊。

樂居控股表示，易居（中國）（2048）將收購樂居已發行股本合共56.19%的權益。

外電引述消息指，匯豐行政總裁祈耀年敦促高管加快改革步伐，推動將更多權力下放給地區經理。

永升服務（1995）發盈喜，料上半年多賺六成。

摩通料內房中期負債跌，毛利率下半年谷底反彈。留意內房股。

澳門7月份賭收大跌94.5%。留意濠賭股。

海爾電器（1169）私有化，母企變相介紹形式來港上市。

佳兆業美好（2168）盈喜料中期淨利潤升30%。

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