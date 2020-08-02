踏入業績期，摩通發表報告為內房績前作預測，該行相信中小型房企仍然較大型房企增長快，信貸風險持續減輕，銷售氣氛正面將進一步令融資成本下降。該行傾向能帶來正面驚喜的股份，包括銷售前景、分拆及利潤或派息等，大型股推薦萬科（2202），以及集中在第四季開盤及分拆物管等的融創（1918）。

中型股方面，該行認為將分拆物管及可能達成銷售目標的世茂（0813）、銷售氣氛好兼盈利增長強的旭輝（0884）。小型股方面，傾向能帶來強勁增長及估值吸引的中駿（1966）、美的置業（3990）及奧園（3883）。

該行認為，內房行業中期核心純利將按年跌1%，實際收入上升的11%被毛利率下跌2.2個百分點所抵銷，但相信毛利率將在下半年出現谷底反彈，將會影響2020及2021財年的盈利。

摩通指出，行業於上半年審慎擴張，按銷售量為標準去購買相應土儲，將會輕微抵銷庫存及派息，但令到淨負債企穩，預期內房淨負債水平可由92%降至86%。而基於利差收窄，相信內房的融資成本將會尋底，幫助降低行業風險溢價，世茂、碧桂園（2007）及融創將受惠，而中國恒大（3333）負債則相信維持高位。

至於派息方面，由於中期財報強勁將持續帶來高派息，行業全年派息比率維持37%水平。部分習慣分派中期息的股份將維持穩定增長水平，雖然有來自股份攤薄及中期淨利潤下降而帶來的派息輕微下行風險。但整體，該行認為碧桂園及潤地（1109）或減全年派息，相反潛在分拆的公司則可能公布特別息，當中合景泰富（1813）機會最大，其後為世茂、融創及禹洲（1628）。該行維持預期潤地最早在2021年進行分拆，2020年做前期準備工作，恒大則可能在2021年分拆。