財政司司長陳茂波發表網誌，疫情是經濟活動的最大制約，而香港經濟情況讓人憂心，繼今年首季GDP負增長9.1%，第二季仍負增長9%，第三季經濟也許會承受更大的壓力。

他指出，在本港拉動經濟的「三頭馬車」中，私人消費開支在第二季的按年跌幅達14.5%，比首季跌幅擴闊3.9個百分點，反映投資的本地固定資產形成上季跌幅亦擴大到20.6%。出口方面，整體貨物出口跌幅則由首季的9.7%收窄到第二季的2.1%。然而，旅遊業受疫情困擾而陷於停頓，第二季本港服務輸出急跌46.6%。雖然如此，但六月份疫情曾稍為緩和，市民略為恢復日常生活出行，零售業銷售貨值跌幅隨即由五月份的32.9%，收窄到六月份的24.8%。可見疫情是經濟活動的最大制約。

他指，本港已持續超過十日，每日的新冠肺炎確診個案超過一百宗水平，以現時的情況來看，如不能盡快有效控制疫情，穩住經濟將會無從談起，第三季經濟也許會承受更大的壓力。

談到中央派員支援，陳茂波指，也許有人對內地的支援還存在疑慮，甚至抗拒。但是客觀而言內地的控疫防疫策略和工作成效顯著，不少城市在新增確診個案、無症狀感染及須醫學監察的密切接觸者等全部「清零」後，民眾已恢復日常生活，並保持高度警覺持續防疫。香港需要借鏡這些有用的經驗，以盡早有效控制疫情。

面對目前的難關，特區政府會研究如何盡力提供支援。不過，財政資源始終有限，無止境的政府援助與紓困不可能是長久之策，故首要做好內循環「控制疫情、個案清零」，讓市民能恢復正常生活及出行，本地經濟才能恢復活力與動力。

其次外循環中，環球疫情仍然嚴峻，意味本港相關的商務、旅遊及相關行業暫難恢復。反觀內地已有效控疫且民眾恢復出行，如果香港也能管控好疫情，便可透過「旅遊氣泡」安排，讓持有健康碼的港人到內地和澳門公幹和旅遊；並通過同樣安排，讓內地及澳門的商務和遊客來港，這將能以最快的速度恢復我們的商貿活動，並幫助旅遊、零售及餐飲等行業及相關的打工仔提高收入。