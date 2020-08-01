抖音海外版TikTok成為美國政府就國安風險審查的針對目標，彭博引述消息人士指，微軟正研究收購TikTok在美國的業務，既可減輕TikTok在美國面對的審查壓力，亦可為微軟帶來流行社交媒體平台。

微軟和TikTok的發言人拒絕置評。報導引述消息人士表示，特朗普政府一直在考慮是否要求TikTok的母公司字節跳動出售TikTok在美國的業務。特朗普政府最早可能會在周五（7月131日）下令出售，但後來一位消息人士稱，這項決定可能被暫時擱置，等待特朗普評估。特朗普昨日表示，將禁止TikTok在美國運作，最快在今日會簽署文件。

不過彭博社認為，任何交易都將面臨很多監管障礙。近年美國海外投資委員會（CFIUS）在審核和批准可能威脅國家安全的海外併購交易，比過去嚴格了很多。

字節跳動在2017年收購了Musical.ly，並與TikTok合併，隨着TikTok在美國備受越來越受歡迎，美國官員越來越擔心中國政府可能使用該應用程序獲取美國公民數據。有知情人士表示，美國外國投資委員會於2019年秋季開始，對收購案進行審查。

TikTok除在美國被審查，6月在中印境衝突後，被印度政府禁止營運。近期字節跳動積極拉遠與TikTok的距離，今年5月委任迪士尼高層Kevin Mayer出任TikTok行政總裁，並表示會長駐美國，並曾談判在英國設立總部，惟在英國宣布禁用華為後中止。