在上海上市並從事智慧家庭解決方案商的海爾智家，宣布有條件私有化海爾電器（1169）的方案。據此，海爾智家將透過在港發行H股及現金，將海爾電器私有化，變相將海爾智家安排以介紹形式來港上市。根據私有化海爾電器的方案，每股海爾電器持有人，將可獲發1.6股海爾智家H股另加現金1.95元。按獨立估值師百德能則對海爾智家給予其H股估值18.23至18.72元，按中間價18.47元計，每股海爾電器的私有化造價為31.51元，較海爾電器停牌前收市價26.85元，溢價17.36%。

目前海爾智家及一致行動人士在海爾電器持股58.41%，單是海爾智家一方佔股45.68%。海爾電器將以外部債務融資及內部資源，支付現金私有化代價部份共29.84億元。海爾智家根據有關私有化方案，最少發行逾24.48億股H股，約佔海爾智家擴大後股本27.12%。每手1000股海爾電器，將可獲發1600股海爾智家新的H股，及現金1950元。另海爾智家在港發行80億元可交換債券（5024），若提前贖回，則需要支付最多83.03億元，若然債券持有人換成海爾電器股份，並待換成海爾智家H股，該等海爾電器股份則不具流通性。

海爾電器指，是次私有化，有助股東以現金形式獲得即時可實現的回報，並因經擴大的海爾智家集團的市值增加，及投資者分佈多元化而提升流動性，以及經擴大的海爾智家集團享有長期資本增值潛力。海爾智家則可借此於全球平台的成套智慧家居產品及服務解決方案的支持下，實現更強勁的增長，及提高運營效率，擴大經濟規模及改善前景。

海爾智家目前主要從事冰箱/冷櫃、洗衣機、空調、熱水器、淨水器、廚電、小家電、U-home智彗家居產品等產品的研究及開發、製造及分銷業務的公司，去年經營收入為人民幣1980億元，其中48%為海外市場收入，獲利123.35億元人民幣。海爾集團目前持有海爾智家40.03%股權。完成私有化海爾電器後，海爾集團在海爾智家的持股量將介乎33.62%至35.14%。

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