陷入財困的泰禾集團（深︰000732）今早才公布，大股東黃其森向萬科（深︰000002）售股後，集團在晚間披露，原定於8月3日付息的一筆票面息率為8.5%的三年期15億元人民幣（下同）境內債無法付息。

集團指，今次無法付息，是因為受地產整體環境下行、新冠肺炎疫情等疊加因素的影響，公司現有項目的去化率短期內有所下降，銷售預期存在波動。同時由於公司自身債務規模龐大、融資成本高企、債務集中到付等問題使得公司短期流動性出現困難，將無法按期完成該筆「18泰禾01」債券的本期利息及回售本金的兌付。

截至2020年7月7日，泰禾已到期未歸還借款金額為270.65億元，公司因子公司未履行還款義務而被列為被執行人。

該筆「18泰禾01」於2018年發行，原於2019年、2020年8月2日付息（2020年付息日為8月3日），兌付日為2021年8月2日。集團指，2019至2020年度利息金額為1.275億元，應支付回售本金金額為14.2726億元，合計為人民幣15.5476億元。

泰禾指，將積極與債券持有人溝通，了解債券持有人訴求，協商解決辦法。後續債務重組方案則需要得到債權人的參與和支持，並指控股股東黃其森向萬科售股，將有助於推動公司目前進行的債務重組工作，盤活存量資產，維持正常經營，同時有助於優化公司 股權結構等。

其他報道

金管局：6月新造貸款跌近8% 次季負資產127宗

證監會：港區國安法為影響港股不明朗因素之一

金管局：6月港元存款激增1400億元

小米非執董劉芹配偶減持套現1.14億

周生生盈警料上半年純利最多跌七成

金管局再度入市 沽11.63億港元

佳兆業美好盈喜料中期淨利潤升30%

凱知樂下周一起開設香港樂高認證網店

太陽城：澳門賭廳業務近半年辛苦經營

太古地產：太古廣場、太古城零售銷售額跌47.1%及20.3%

中生製藥治療類風濕關節炎藥獲藥監局批上市

恒指跌115點穿50天線 一個月累升168點 金價創新高

路透：內地監管機構或就支付寶、微信支付展開反壟斷調查

智勤IPO招股書稱「新冠肺炎源於武漢」觸動網民神經