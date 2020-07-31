證監會發表研究論文《環球及香港證券市場半年回顧》，當中在展望環節提到，香港股市可能面對的不明朗因素，包括中美緊張局勢；港區《國家安全法》的頒布及本地政治動盪；美股進一步波動；及市場關注內地經濟前景四項。該會提到，恒指及國指在上半年分別下跌13.3%及12.6%。本地政治不確定性增加以及經濟前景惡化，港股因而下跌。

該會指出，內地宣布於香港頒布《國家安全法》，加上美國開始撤銷香港的特殊貿易地位，投資者關注香港作為全球金融樞紐的地位。海外股市波動性增加，以及宏觀的外在因素亦令市場受壓。新冠病毒迅速蔓延及封關措施的實行打擊企業盈利。中美局勢緊張及油價波動影響投資者情緒。恒指市盈率在6月底約為11倍，市場較為波動，交投活躍。資金經股票市場交易互聯互通機制的南向交易流入，為大市帶來一些支持。

上半年平均每日成交額升至1175億元，較2019年的872億元高出35%；內地股票佔市場總成交額的64%，較去年同期高出6個百分點；平均單月波幅近2800點，相對去年第四季則約為1900點。首兩季平均每日南向成交額分別為216億元及195億元，較去年第四季升逾70%。

該會表示，展望前述四項因素，均影響到本地投資情緒。當中其提到，港區國法的頒布及本地政治動盪，加上澳洲、加拿大及英國發出聯合聲明，表達對港區國安法的關注。內地警告可能會針對外國干預而採取反制措施。本港自2019年中開始出現的政治動盪重燃。投資者信心仍然脆弱，並對本地經濟包括消費和旅客開支的影響愈來愈感到憂慮。

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