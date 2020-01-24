金管局公布，6月新申請貸款個案按月跌7.9%至13829宗。6月份新批出的按揭貸款額按月增16.3%至476億元。其中一手市場交易批出貸款錄得84億元，按月增28.6%。二手市場交易批出貸款錄得339億元，按月增19%。轉按交易所批出貸款按月跌10%。

相關新聞

金管局：6月港元存款激增1400億元

金管局再度入市 沽11.63億港元

6月份新取用按揭貸款額錄得293億元，按月升23.8%。截至6月底，未償還按揭貸款總額錄得15149億元，按月增0.9 %。按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。

截止次季末，負資產住宅按揭貸款宗數錄得127宗，較首季末的384宗降67%。金管局指出，個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款，或按揭保險計劃貸款，此類貸款按揭成數一般較高。

次季負資產住宅按揭貸款涉及金額錄7.27億元，較18.67億元跌61%。次季負資產住宅按揭貸款中，無抵押部分金額錄得2200萬元。金管局指出，銀行自從2011年第1季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。

記者：馬迪帆

其他報道

小米非執董劉芹配偶減持套現1.14億

周生生盈警料上半年純利最多跌七成

佳兆業美好盈喜料中期淨利潤升30%

凱知樂下周一起開設香港樂高認證網店

太陽城：澳門賭廳業務近半年辛苦經營

太古地產：太古廣場、太古城零售銷售額跌47.1%及20.3%

中生製藥治療類風濕關節炎藥獲藥監局批上市

恒指跌115點穿50天線 一個月累升168點 金價創新高