金管局：6月新造貸款跌近8% 次季負資產127宗
文章日期：2020年7月31日 18:27
金管局公布，6月新申請貸款個案按月跌7.9%至13829宗。6月份新批出的按揭貸款額按月增16.3%至476億元。其中一手市場交易批出貸款錄得84億元，按月增28.6%。二手市場交易批出貸款錄得339億元，按月增19%。轉按交易所批出貸款按月跌10%。
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6月份新取用按揭貸款額錄得293億元，按月升23.8%。截至6月底，未償還按揭貸款總額錄得15149億元，按月增0.9 %。按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。
截止次季末，負資產住宅按揭貸款宗數錄得127宗，較首季末的384宗降67%。金管局指出，個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款，或按揭保險計劃貸款，此類貸款按揭成數一般較高。
次季負資產住宅按揭貸款涉及金額錄7.27億元，較18.67億元跌61%。次季負資產住宅按揭貸款中，無抵押部分金額錄得2200萬元。金管局指出，銀行自從2011年第1季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。
記者：馬迪帆
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